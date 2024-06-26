“غير مقبول” ..مطار فاس سايس يستقبل الزوار بلا مياه في المراحيض
هبة بريس / ع ع
بات من الضروري إعادة النظر في الطريقة التي يسير بها بعض المسؤولين مطارات المملكة خصوصا وأن المغرب مقبل على تظاهرات دولية يفترض أن نكون فيها “الرقم واحد ”
مرد القول يعود بالأساس الى وضعية غير مشرفة تخص مطار فاس سايس الذي صار يستقبل الجالبة المغربية والأجانب بمراحيض دون مياه الشيء الذي اثار الغضب والتقزز من نتيجة معلومة المشهد
المشهد حسب مصدر “هبة بريس’ يعطي انطباعا اضافيا عن فشل بعض المسؤولين في أداء واجبهم وهذا الذي يعتبر لا منطقي وغير مقبول في ظل مراكمة المغرب لاننصارات عديدة في مجال البنية التحية
وليس من الطبيعي ان نتحدث عن مراحيض بدون ماء بمطار مغربي هذا اذا وضعنا نصب أعيننا رغبة المغرب في دخول سباق التنمية العمرانية والسياحبة وهذا لن يتأتى بطبيعة الحال الا اذا قطعنا الوصل مع سوء التسيير واللانبالاة وعدم الإهتمام ببعض الحزئيات
12 تعليقات
يلزم وضع واقي شمسي في المداخل و المراب. فاس تتجاوز فيها الحراره الاربعين صيفا و لم ينتبه الى هدا لا البناء و لا المسير.فهتى ستفيق؟
يجب عزل ومحاسبة مسؤول المطار حتى يكون عبرت الآخرين
يجب توسيعة المطار وكذلك محطة وقوف السيارات
غير معقول غياب الماء في المطار ..
مياه الصرف الصحي واجبة في المراحيض..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتهى الكلام..
شوهة والله ..
صافي كحالت علينا، الهكاويين غي ضحكوا علينا مزيان دبا.
أخشى أن يكون هذا مرتبط بتغيير مسؤولين على تدبير المطار ان كان هذا الأمر صحيح فيجب فتح تحقيق لان هذا لا يشرف بلدا يطمح لاستقبال المزيد من السياح
ذلك يدل على أن المسؤولين بداخل تلك المطر. مسؤولين فاشلين…..عجزة.
إذا وصلت الأمور إلى النشر في الإعلام فمعناه أن مدة هذه الحالة تتعدى أياما كان فيها متسع من الوقت لمعالجتها. وعليه فعلى المسؤولين الذين بيدهم القرار إعفاء مدير هذا المطار والمسؤولين فيه عن تجهيزات المطار ومساءلة الجميع واتخاذ العقوبات التي تفرضها الواقعة والمعاملة بصرامة لكل الذين أسندت لهم مسؤولية ما خاصة في المؤسسات التي تعتبر واجهة المغرب داخليا وخارجيا.. سمعة المغرب ليست للتلاعب ولا تسند لمسؤولي اللا مبالاة..
إن جاءكم فاسق نبئ فتبينوا أن تصيب قوما فتصبحوا على ما فعلتم نادمين