“غير مقبول” ..مطار فاس سايس يستقبل الزوار بلا مياه في المراحيض

هبة بريس / ع ع

بات من الضروري إعادة النظر في الطريقة التي يسير بها بعض المسؤولين مطارات المملكة خصوصا وأن المغرب مقبل على تظاهرات دولية يفترض أن نكون فيها “الرقم واحد ”

مرد القول يعود بالأساس الى وضعية غير مشرفة تخص مطار فاس سايس الذي صار يستقبل الجالبة المغربية والأجانب بمراحيض دون مياه الشيء الذي اثار الغضب والتقزز من نتيجة معلومة المشهد

المشهد حسب مصدر “هبة بريس’ يعطي انطباعا اضافيا عن فشل بعض المسؤولين في أداء واجبهم وهذا الذي يعتبر لا منطقي وغير مقبول في ظل مراكمة المغرب لاننصارات عديدة في مجال البنية التحية

وليس من الطبيعي ان نتحدث عن مراحيض بدون ماء بمطار مغربي هذا اذا وضعنا نصب أعيننا رغبة المغرب في دخول سباق التنمية العمرانية والسياحبة وهذا لن يتأتى بطبيعة الحال الا اذا قطعنا الوصل مع سوء التسيير واللانبالاة وعدم الإهتمام ببعض الحزئيات