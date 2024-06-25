بلقيس متألقة بقفطان من تصميم فاطمة الزهراء الفيلالي الادريسي

تألقت النجمة بلقيس بقفطان خطف الأضواء من تصميم المصممة العالمية فاطمة الزهراء الإدريسي الفيلالي، حيث ظهرت بإطلالة الأكثر أناقة في فعاليات المهرجان العالمي موازين الذي يقام بالعاصمة الرباط. تلقت الفنانة بلقيس تعليقات إيجابية على صورها التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص بـ”الإنستغرام”، وأجمع عدد من المعلقين أن المغنية المتميزة هي عنوان الأناقة في جميع المهرجانات العالمية.

المصممة فاطمة الزهراء الإدريسي الفيلالي تعد من أبرز الأسماء في عالم الموضة، إذ تتميز بتصاميمها الفريدة التي تمزج بين التراث المغربي والأناقة العصرية. فاطمة الزهراء معروفة بدقتها واهتمامها بأدق التفاصيل، مما جعلها تحقق شهرة واسعة وتكسب ثقة العديد من النجمات العالميات. تعاونها مع بلقيس في هذا المهرجان أضاف لمسة خاصة على القفطان الذي ارتدته، حيث أظهرت تلك الإطلالة جمال وروعة التصميم المغربي التقليدي بلمسات حديثة.

أما بلقيس، فهي ليست مجرد مغنية متميزة بصوتها العذب وأدائها الرائع، بل أصبحت أيضاً رمزاً للأناقة والذوق الرفيع في اختيار أزيائها. مع كل ظهور لها، تبهر جمهورها بإطلالاتها المميزة التي تعكس شخصيتها الحيوية والمتألقة. بلقيس تعرف كيف تختار ما يناسبها ويبرز جمالها، وتعاونها مع مصممين مبدعين مثل فاطمة الزهراء يزيد من جاذبية إطلالاتها في مختلف المناسبات والمهرجانات العالمية.

تجسد إطلالة بلقيس في موازين هذا العام قوة التعاون بين المبدعين في مجالي الغناء والموضة، وتعكس جمال الثقافة المغربية وعراقتها من خلال تصاميم حديثة ومبتكرة.