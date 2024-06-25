الرجاء الرياضي يحقق فوزا مثيرا أمام مولودية وجدة ويتأهل إلى نهائي كأس العرش

تأهل الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العرش بعد فوزه المثير على مولودية وجدة بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب أدرار الكبير بأكادير، لحساب لقاءات نصف النهائي.

وكان مولودية وجدة السباق للتهديف عبر لاعبه يوسف أنور في الدقيقة 9، ورد عليه نوفل الزرهوني بتسجيل هدفين للرجاء في الدقيقتين 21 و30، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الرجاء.

وخلال الجولة الثانية، سجل شعيب فيضي هدف التعادل لمولودية وجدة في الدقيقة 70، ما جعل المباراة تمتد للأشواط الإضافية.

وخلال الشوط الإضافي الأول تمكن مولودية وجدة من تسجيل الهدف الثالث عبر يوسف أنور في الدقيقة 98 من ضربة جزاء، ثم وقع الجزائري رياض بنعياد هدف التعادل للرجاء في الدقيقة 109، قبل أن يعود رياض بنعياد ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 120.

وأعلن الحكم عن ضربة جزاء للرجاء الرياضي في الدقيقة 125 بعد العودة إلى تقنية “الفار”، تولى مهدي موهوب تنفيذها وتصدى لها حارس مولودية وجدة.

وسيلتقي الرجاء الرياضي في النهائي مع الجيش الملكي الذي أطاح في دور النصف بفريق المغرب الفاسي.