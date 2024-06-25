تنظيم كارثي ل شركة التواصل “بر ميديا” واستياء الصحافيين من معاملة ” باك صاحبي”

2024-06-25 / 23:07
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اصبحت شركة التواصل” بر ميديا ” تحصد الأخضر واليابس على مستوى المهرجانات والمعارض بالمغرب وهو الأمر الذي جعلها غير قادرة على تفعيل حسن التسيير وقد بدا ذلك واضحا من خلال معرض للفلاحة

شركة التواصل المعلومة اصبحت تعوم في الارتجال مما جعل جمعية الناشرين تعلن استيائها من معاملتها خصوصا على مستوى الاشهارات و توزيعها على المؤثرين وتشجيعها للتفاهة .

ولم تعد تعر الشركة اعلاه اي اهتمام للصحافيين بعدما اصبحت تنشر التفرقة فيما بينهم وتفضل صحافيين على آخرين مثيرة القلاقل وهو الشيء الذي بدى واضحا على مستوى ” الحوارات مع الفنانين ” المشرقيين في مهرجان موازين .

واشتكى العديد من الصحفيين من كيفية تعامل الشركة المعلومة مع موقع الكتروني وتفضيله على الاخرين فقط لانه يزيد في مهاجمتهم اعلاميا

ويجري ذلك على حساب مواقع اخرى كانت تفضل في عدم الدخول في ترهات والعمل بمنطق ” دابا ايفهمو ”

والاكيد ان مهرجان كبير مثل مهرجان موازين لا يجب ان يضل مرهون بشركة لا تحترم الصحفيين وهم الذين وصل بهم سوء المعاملة الى عدم توصلهم بالبرامج التي ترسل فقط للصحفيين الاصدقاء دون الحديث عن المراسلات التي تخص التغطيات ( المتابعات )

2024-06-25 / 23:07
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