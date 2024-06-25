اكادير : الجماعة الحضرية تستعد لحملة ازالة السيارات ” المهملة ” بالشوارع

اعلن بلاغ صادر الجماعة الحضرية لأكادير ، توصلت ” هبة بريس ” بنسخة منه ، تشير فيه لكل مالكي السيارات ” المهملة ” المركونة بالشوارع او ساحات عمومية ، عن اعتزام شن حملة من اجل ازالتها .

وجاء تنزيل هذا التدبير من اجل مواجهة تكرار مشاهد الإختناق المروري بالمدينة ، تكون ذروته خلال كل موسم صيف، حيث تتحول شوارعها إلى جحيم ينغص فرحة العطلة الصيفية على المصطافين وسكان المدينة.

فبعد أيام قليلة من تركيب مجموعة من العلامات المرورية التي تهدف إلى تنظيم عملية المرور بشوارع المدينة، أعلنت جماعة أكادير عن تدابير جديدة تنصب في هذا الإطار، تتمثل أساسا في مطالبة المواطنين بضرورة إزالة سياراتهم “المهملة” والمركونة بالفضاء العمومي والأزقة الرئيسية.

ونبهت جماعة أكادير المواطنين الذين لم يلتزموا بهذا القرار، بأن المصالح المهنية داخل الجماعة ستنقلها صوب المحجز البلدي، وسيكون أصحابها ملزمين بأداء الغرامات وتكلفة النقل قبل استرجاع سياراتهم.