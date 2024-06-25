مرتيل : 25 عائلة تتشرد بعد إغلاق مقهى للشيشة بمرتيل .. والإنتقائية تسيطر على قرارات الإغلاق

2024-06-25 / 19:03
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2024-06-25 / 19:03
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