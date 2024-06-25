“السير والجولان”…تسجيل 32 ألفا و931 مخالفة مرورية خلال أسبوع

2024-06-25 / 19:04
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لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2215 آخرون بجروح، إصابات 120 منهم بليغة، في 1580 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”،وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت ‏مصالح الأمن من تسجيل 32 ألفا و931 مخالفة، وأنجاز 5344 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألفا و587 غرامة صلحية.

وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و905 آلاف و025 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3048 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5344 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 171 مركبة.

2024-06-25 / 19:04
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