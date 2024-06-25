وسط ترقب التلاميذ وأهاليهم ..رسائل نصية تحمل نتائج البكالوريا للمترشحين

2024-06-25 / 18:52
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هبة بريس – قسم التحرير

يترقب العديد من التلاميذ الذين اجتازوا امتحانات البالكالوريا لهذه السنة وأهاليهم بشوق كبير، لحظة صدور نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني للبكالوريا لسنة 2024 والتي من المحتمل أن يتم الإعلان عنها بداية من ليلة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء .

وكانت مراسلة وزارية موجهة لمدراء ومديريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من قبل وزارة التربية الوطنية ، قد أفادت أن المترشحين سيتوصلون برسائل نصية على أرقام هواتفهم الخاصة تطلعهم على النتيجة وذلك قبل الكشف عنها بالموقع الرسمي الخاص بالوزارة .

وتجاوز عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز امتحانات البكالوريا بالمغرب دورة 2024، 493 ألفا ، منهم 373 ألفا و374 من المترشحين المتمدرسين، و120 ألفا و277 من المترشحين

2024-06-25 / 18:52
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