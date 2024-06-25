اسماعيل هنية

إسماعيل هنية: أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار “مرفوض”

2024-06-25 / 18:24
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أصدر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بيانا اليوم الثلاثاء عقب استشهاد إحدى شقيقاته في غزة قال فيه إن “أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض”.

وأضاف البيان “إذا كان العدو المجرم يظن أن استهداف أهلي وعائلتي سيغير من مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم”.

2024-06-25 / 18:24
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‫2 تعليقات

  1. لا يهم حماس سوى حماس.. دمرت غزة وأكثر من 37500 شهيدا.. ماتريد حماس علما أن اقتراحها لن يقبل؟ تدمير ما بقي و استشهاد الالاف الآخرين من الأبرياء و الجوع و المرض….

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  2. انتم السبب في تشريد الفليسطينيين يا هنية. ياخدام إيران. إيران التي اصلا لا تريد حل لدولة الفلسطينية مع إسرائيل.

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