إسماعيل هنية: أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار “مرفوض”

أصدر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بيانا اليوم الثلاثاء عقب استشهاد إحدى شقيقاته في غزة قال فيه إن “أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض”.

وأضاف البيان “إذا كان العدو المجرم يظن أن استهداف أهلي وعائلتي سيغير من مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم”.