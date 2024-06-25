في الجزائر.. شخص يوجه طعنات قا.تلة لزوجته داخل مقر عملها
هبة بريس – وكالات
شهدت بلدية أوقاس في ولاية بجاية في الجزائر حادثا مروعًا، إذ قام زوج بذبح زوجته وطعنها عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسدها في مقر عملها وأمام الجميع لرفضها ترك وظيفتها والجلوس في المنزل.
وفي التفاصيل، رفضت الزوجة وهي أم لثلاثة أبناء طلب زوجها بترك وظيفتها بمصلحة الحالة المدنية والمكوث في المنزل لمراعاته وأبنائهما، مما أشعل خلافا بينهما قام خلاله الزوج بتهديدها بالذبح إن لم ترضخ لطلبه وتترك عملها.
ورفضت الزوجة الانصياع لتهديد زوجها وتوجهت في صباح اليوم التالي للعمل، وقامت بإبلاغ الشرطة بتهديده لها كي تحمي نفسها، لتلقي الشرطة القبض عليه وتجبره على توقيع تعهد بعدم التعرض لها.
لكن الزوج خرج من قسم الشرطة متوجها إلى مقر عمل زوجته حاملا سكينا والغضب يملؤه، وعندما وصل إلى مقر عملها أخرج سكينا وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والبطن، ثم قام بذبحها أما جميع الموظفين والمواطنين، مما أثار الهلع في قلوبهم.
وقام الموظفون بإبلاغ الشرطة التي حضرت في الحال وألقت القبض على القاتل وأحالته إلى المحكمة.
14 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين
يالطيف لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوة الا بالله ربي يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة
الله المستعان لاحول الله ربي يرحمها ويغفرلها
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته يارب العالمين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين
نسأل الله أن يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة والعافيه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليـه راجعـــون
لاحول ولاقوة الا بالله ربي يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله المستعان
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم