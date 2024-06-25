حميد القصري لـ”هبة بريس”: “أي فنان كيحلم بالمشاركة فموازين”

هبة بريس – فن

عبر الفنان المغربي حميد القصري، عن سعادته بالمشاركة في الدورة الـ19 لمهرجان موازين.

وقال القصري في تصريح لهبة بريس “أي فنان كيحلم بالمشاركة في مهرجان موازين.. وهذه السنة الثالثة اللي كنحيي سهرة فالمهرجان”.

وعن اختياره لموسيقى كناوة، أضاف القصري قائلا: “منذ صغري ولجت لموسيقى كناوة ووجدت نفسي في هذا اللون الموسبقي الذي يلقى إعجابا ومتابعة من فئة عريضة من المغاربة.”

ووعد الفنان حميد القصري، جمهوره بتقديم جديده الفني في مهرجان كناوة بالصويرة، مسترسلا بالقول: “كنتمنى الجمهور يرضى عليا”.