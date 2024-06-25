بركة: نعيش حالة طوارئ مائية

هبة بريس – الرباط

دق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ناقوس الخطر، بسبب الوضعية المائية بالمملكة.

وقال بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الثلاثاء: “نحن في حالة طوارئ مائية، في تاريخ المغرب لم نعرف ست سنوات متتالية من الجفاف، ولأول مرة في التاريخ نتجاوز 1.8 درجة من الحراراة مقارنة مع السنوات ااسابقة، بالتالي تعرف نسبة التبخر ارتفاعا، مقابل انخفاض نسبة الثلوج.”.

وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة انجاز السدود لضمان تخزين المياه في حالة وفرتها في المستقبل القريب، مشيرا الى أن كافة المجهودات تتم في إطار التركيز على 3 أسس تتمثل في بناء السدود وتخزين المياه وتحلية المياه، وترشيد استعمال الماء.