طنجة.. تبادل العنف بالسلاح الأبيض يطيح بثلاثة أشخاص

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، يومه الثلاثاء 25 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و31 سنة وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبادل العنف والتهديد باستخدام السلاح الأبيض وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت مصالح أمن طنجة قد تفاعلت مع شريط فيديو منشور عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ثلاثة أشخاص يتبادلون العنف بواسطة السلاح الأبيض بأحد أحياء منطقة بني مكادة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم والعثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء و17 قرص مخدر وعبوات للصاق المخدر.

وقد أظهرت عملية تنقيط أحد الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح أمن طنجة، لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

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وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.