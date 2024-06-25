الداخلية توجه تعليماتها لضمان مرور امتحانات الطب والصيدلة في ظروف عادية

هبة بريس – الرباط

وجهت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، من أجل العمل، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية وعمداء المؤسسات الجامعية، على اتخاذ كل الترتيبات الأمنية الكفيلة بضمان تنظيم الامتحانات المقررة بكليات الطب والصيدلة ابتداء من يوم 26 يونيو 2024، في ظروف عادية.

وأفاد مصدر مطلع، أن وزارة لفتيت شددت على ضرورة العمل على تنزيل هذه الترتيبات لإحباط أي مسعى لتعطيل سير هذه الامتحانات أو التشويش عليها والتصدي لأية محاولات لتخويف أو لترهيب الطلبة المقبلين على الاختبارات وضمان اجتيازهم لها في ظروف عادية.

هذا وكانت الحكومة قد أعلنت عن مستجدات ملف طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية يومه الثلاثاء، عن تواريخ إجراء الامتحانات، مضيفا أن افتتاح الدورة الربيعية سيكون يوم 26 يونيو، ودورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شهر شتنبر القادم.

كما تقرر استدراك فترات التدريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها، و تعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الاول، مع إعادة البث في الغقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات