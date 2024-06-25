خلال 24 ساعة.. أمن مراكش يوقف 61 شخصا مبحوثا عنه وطنيا
أفاد مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمنطقة جليز، تمكنت أمس الاثنين خلال 24 ساعة من إيقاف 14 مبحوث عنه على الصعيد الوطني والمحلي و47 شخص في قضايا تلبسية تتوزع أساسا بين ترويج وحيازة المخذرات والأقراص المهلوسة والسرقات إضافة إلى السياقة الإستعراضية، تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية كل حسب المنسوب إليه.
كما تمكنت المصالح الأمنية من ضبط 39 حالة تشرد و9 حالة خلل عقلي تمت مساعدتهم على الإيواء بالمؤسسات الخاصة بهم.
أما في الشق المتعلق بالمخالفات المرورية ، فقد تم تحرير 139 مخالفة ضمنها 89 مخالفة خاصة بالدراجات النارية مابين سحب واستخلاص والسياقة الاستعراضية والإحالة على المحجز البلدي لمن استوجب هذا الإجراء القانوني.
10 تعليقات
االله يعز الأمن و شعارنا واحد الله الوطن الملك
تحية لرجال الأمن حماة الوطن
..تحية تقدير واحترام لرجال الأمن الساهرين على أمن البلاد
تحية للرجال الامن فيما كانوا
تحية خاصة للأمن الوطني ربي يحفظكم
جزاكم الله خير ربي يحفظكم حماة الوطن
تحية إحترام وتقدير
بالتوفيق إن شاء الله
انتم فخر المغرب لكم كل التقدير والاحترام
فختري بغيت نشوف رجال المغرب