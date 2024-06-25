الغموض يلف جريمة مقت.ل شابة مغربية في ألمانيا

2024-06-25 / 13:32
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هبة بريس – متابعة

تحقق الشرطة الألمانية في وفاة شابة مغربية تدعى شيماء البالغة من العمر 24 عاما و التي كانت تعمل ممرضة في عيادة بمدينة زيبروكن في راينلاند بالاتينات.

وعثر على شيماء ميتة في شقتها يوم الاثنين الماضي، بجانب جثة رجل يبلغ من العمر 34 عاما لم تكشف السلطات بعد عن هويته.

وتنحدر الشابة من مدينة الرباط في المغرب، وقد جاءت إلى ألمانيا منذ ستة أشهر فقط لبدء حياة جديدة ، حيث اشتغلت كممرضة في عيادة نارديني في زويبروكن في راينلاند بالاتينات.

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2024-06-25 / 13:32
23

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‫23 تعليقات

  1. إنا لله وإنا إليه راجعون .
    نسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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