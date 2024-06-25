ملف طلبة الطب.. الحكومة تعلن تواريخ اجتياز الامتحانات وإعادة النظر في العقوبات

هبة بريس – الرباط

كشفت الحكومة عن مستجدات ملف طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب.

واستعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التدابير المتخذة بعد انعقاد اجتماع وزاري بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.

وخلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي ببلادنا، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، و الذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي و التربوي.

وبخصوص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن افتتاح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو، ودورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شهر شتنبر القادم.

وأعلنت الحكومة، استدراك فترات التدريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها، و تعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الاول، مع إعادة البث في الغقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات