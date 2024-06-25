العرائش ..المؤبد لقاتل والدته وشقيقه

هبة بريس – مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي ، إدانة شاب ثلاثيني قتل والدته وشقيقه بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد في حق الأصول .

وقضت هيئة المحكمة ، على المتهم “ا.ب” بالمؤبد بالتهم المنسوبة إليه اثر ارتكابه اجزناية القتل في حق والدته وشقيقه إثر خلاف نشب بينهم بعد منعه من تدخين “الشقوفة” بنهار رمضان داخل منزله بأحد أحياء العرائش.

ودخل المتهم حينها في حالة هستيرية ليطعن والدته بعدة طعنات، ثم دخل في شجار مع شقيقه ليطعنه بدوره قبل أن يلوذ بالفرار ، حيث اعترف المتهم بعدها بجريمته أثناء مثوله أمام المحكمة، مؤكدا أنه تعرض لمس شيطاني بعدما عرضته والدته الستينية لطقوس السحر والشعوذة.