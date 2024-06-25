العرائش ..المؤبد لقاتل والدته وشقيقه
هبة بريس – مكتب طنجة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي ، إدانة شاب ثلاثيني قتل والدته وشقيقه بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد في حق الأصول .
وقضت هيئة المحكمة ، على المتهم “ا.ب” بالمؤبد بالتهم المنسوبة إليه اثر ارتكابه اجزناية القتل في حق والدته وشقيقه إثر خلاف نشب بينهم بعد منعه من تدخين “الشقوفة” بنهار رمضان داخل منزله بأحد أحياء العرائش.
ودخل المتهم حينها في حالة هستيرية ليطعن والدته بعدة طعنات، ثم دخل في شجار مع شقيقه ليطعنه بدوره قبل أن يلوذ بالفرار ، حيث اعترف المتهم بعدها بجريمته أثناء مثوله أمام المحكمة، مؤكدا أنه تعرض لمس شيطاني بعدما عرضته والدته الستينية لطقوس السحر والشعوذة.
19 تعليقات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
الله يرحمهم برحمته الواسعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
اللهم اغفر لهما و ارحمهما رحمة واسعة واموات المسلمين إن شاءالله
اللهم أغفر لهم وارحمهم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
الله يرحمهم برحمته الواسعة
اللهم أغفر لهم وارحمهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم فسيح جناتك يارب العالمين
إن لله وإن إليه راجعون
ربنا يرحمهم ويغفر لهم يارب ويسكنهم فسيح جناته يارب اللهم أمين
لاحولا ولاقوة الابالله
ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان
إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مئواهم جنات النعيم
انا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرحمهم ويغفر لهم و يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان يآرب
اللهم أغفر لهم وارحمهم و اسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة اللهم امين يارب العالمين
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
بالله هل هذا حكم الله في هذا المجرم الذي قتل أمه – أمك ثم أمك ثم أموك ثم أبوك- وأخاه. ستبقى مثل هذه الجرائم الشنيعة تتكاثر في هذا الوطن ما ذامت العقوبات تراوح مكانها.