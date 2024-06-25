قنصلية متحركة تعنى بأغراض مغاربة في لاتيانو جنوب إيطاليا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

تنفيدا لتوجيهات الملكية الرامية لتحسين جودة الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العالم قامت القنصلية المغربية بنابولي بقيادة القنصل العام محمد خليل، تنظيم قنصلية متنقلة مقاطعة لاتيانو بإقليم برينديزي جنوب إيطاليا.

وجرى بهذه المناسبة تسليم الوثائق الشخصية، مثل جوازات السفر البيومترية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية والشهادات العدلية. وفي تصريح لهبة بريس قال محمد خليل، القنصل العام بنابولي، إن هذه القنصلية المتنقلة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتدخل في سياق مقاربة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج لتقريب الخدمات القنصلية والإدارية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن هذه المبادرة “شملت تسليم جوازات السفر، و البطاقة الوطنية، ، مبرزا أنها “مرت في ظروف جد حسنة ووفق البرنامج المسطر لها، وذلك بفضل تجاوب المرتفقين مع التنظيم الذي وضعته القنصلية العامة، وكذا بفضل تعاون جمعية النصر وبلدية لاتيانو وعدد من الفاعلين الجمعويين في إنجاح هذه العملية”. وشكلت هذه القنصلية المتنقلة، التي نظمت بفضل تعبئة النسيج الجمعوي النشط في هذه المنطقة على وجه الخصوص، مناسبة عقد خلالها القنصل العام محمد خليل لقاء مع أعضاء هذه الجمعيات لإطلاعهم على التدابير التي وضعتها الوزارة لتقديم الخدمات القنصلية المحلية للجالية المغربية بالخارج.

كما مثل هذا التنقل القنصلي فرصة لتبادل الأفكار والوقوف على أهم مشاغل الجالية المغربية المتواجدة بإقليم لاتيانو والأقاليم المجاورة، واستعراض الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قصد الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية.

كما سلط المسؤول الدبلوماسي الضوء على آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، مثمنا، في هذا الإطار، المواقف البطولية للجالية المغربية التي لا تذخر جهدا في الدفاع على القضية الوطنية. ولقيت هذه العملية ترحيبا وإشادة واسعة من قبل جميع أفراد الجالية المغربية الذين أعربوا عن سعادتهم الغامرة، وتقديرهم الكبير لهذه المبادرة، التي جنبتهم عناء السفر إلى نابولي والاستفادة من هذه الخدمات القنصلية المختلفة، في هذا التوقيت الذي يستعد فيه عدد كبير من المغاربة للتحضير لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن.