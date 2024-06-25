“هواوي” تستعد لإطلاق سماعات “HUAWEI FreeClip” في السوق المغربية

هبة بريس

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الأولى من نوعها ذات تصميم الأذن المفتوحة من هواوي بأنها خفيفة الوزن ومريحة للغاية وتتيح لك استشعار محيطك أثناء الاستمتاع بالموسيقى

وتقدم هواوي صوتًا واضحًا للغاية وراحة تكيفية مع سماعات HUAWEI FreeClip الجديدة، وهي تتميز بتصميم مقوّس C-Bridge مبتكر، وتصميم الأذن المفتوحة، وعمر بطارية طويل للغاية، تتيح لك FreeClip سماع البيئة المحيطة بك أثناء الاستمتاع بالصوت دون إزعاج. يميز عامل شكل الأذن المفتوحة FreeClip عن سماعات الأذن التقليدية.

كما توفر صوتًا غامرًا مع السماح بدخول الضوضاء المحيطة. وهذا يسمح للمستمعين بالبقاء على دراية بمحيطهم، بدءًا من حركة المرور المقتربة وحتى زملاء العمل.

وستكون سماعات HUAWEI FreeClip متوفرة في المغرب بداية من 30 يونيو 2024 على مواقع هواوي الرسمية ولدى بائعي التجزئة الرسميين.

HUAWEI FreeClip

لا تشبه سماعات HUAWEI FreeClip أي سماعات أذن أخرى رأيتها أو ارتديتها من قبل. تتميز بالتصميم المقوّس C-Bridge المبتكر الذي يربط الكرة الصوتية والقرص المريح على شكل حبة الفاصوليا.

يتكيف التصميم المقوّس C-Bridge مع أشكال وأحجام الأذن المختلفة. كما أنه يوزع الوزن بالتساوي على الأذنين، مما يجعلها مريحة وثابتة للارتداء طوال اليوم.

وخضع التصميم لاختبارات مكثفة على أكثر من 10,000 أذن بشرية لتحسين التصميم المريح لسماعة الرأس على مستوى الميكرومتر.

ويعمل التصميم المقوّس C-Bridge أيضًا كحلق أنيق يمنح سماعات الأذن مظهرًا عصريًا.

كما أن سماعة HUAWEI FreeClip خفيفة الوزن، حيث يزن كل زوج منها 5.6 ​​جرامًا فقط. إنها تناسب أذنيك بشكل مريح وثابت، دون أي ضغط أو إزعاج. لكن أفضل ما في سماعة HUAWEI FreeClip هو تصميمها ذو الأذن المفتوحة.

و على عكس سماعات الأذن التقليدية التي تغلق أذنيك، فإن FreeClip توضع خارج قناة الأذن، مما يسمح لك بسماع الصوت بوضوح وبشكل مريح.

و يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والإذاعة دون أن تفقد اتصالك بالواقع. يمكنك أيضًا سماع محيطك والبقاء آمنًا أثناء الجري أو ركوب الدراجة.

تتيح لك سماعات HUAWEI FreeClip أيضًا إجراء مكالمات واضحة تمامًا، بغض النظر عن مكان وجودك. فهي تعمل باستخدام ميكروفونين ووحدة التقاط صوت وتصميم مقاوم للرياح لتصفية الضوضاء المحيطة.

علاوة على ذلك، فإنها تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء المحيطة وفصل صوتك عن أصوات الخلفية.

وتدعم كل سماعة أذن 8 ساعات من تشغيل الموسيقى، ومع علبة الشحن، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 36 ساعة. وهذا يكفي لرحلة برية طويلة أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. مع ما يصل إلى 36 ساعة من التشغيل لكل شحنة، تحافظ FreeClip على تدفق الموسيقى والإذاعة والمكالمات أينما تواجدت خلال يومك.

وتتصل سماعات الأذن في الوقت نفسه بجهازي بلوتوث للتبديل السلس بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة.