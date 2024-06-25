اختفى ليلة العيد.. العثور على شخص جثة متحللة داخل منزله بالبيضاء

هبة بريس – البيضاء

عثرت مصالح السلطات المحلية، مساء أمس الاثنين، على جثة متحللة لشخص داخل منزله بمدينة الدار البيضاء.

وحسب شهود عيان، فالمعني بالأمر وهو شاب ثلاثيني، اختفى ليلة عيد الأضحى، قبل العثور عليه جثة متحللة داخل منزله في ظروف غامضة.

وأضاف ذات الشهود، أن المعني بالأمر في الثلاثينيات من عمره وهو شخص متزوج وأب لطفلين، لافتين أنه يعيش بمفرده في منزله بعد تخلي أسرته عنه.

مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية، نقلت جثة الهالك الى مستودع الأموات وفتحت تحقيقا للكشف عن أسباب الوفاة وتفاصيل الواقعة.