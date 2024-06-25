حظيرة الهاتف النقال بالمغرب ترتفع إلى أزيد من 55,4 مليون مشترك

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حظيرة الهاتف النقال بالمغرب ارتفعت بنسبة 4,8 في المائة إلى أزيد من 55,4 مليون مشترك خلال الفصل الأول من سنة 2024.

وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، إلى أن “قطاع الاتصالات استهل سنة 2024 بشكل إيجابي، بحيث تعززت حظيرة الهاتف النقال بنسبة 4,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، وذلك بعد زيادة بنسبة 3,1 في المائة خلال العام الفارط، ليتجاوز 55,4 مليون مشترك”.

وأوضح المصدر ذاته أنه نتيجة لذلك، ارتفع معدل انتشار هذه الفئة إلى 149,7 في المائة متم شهر مارس الماضي، بعد 144,2 في المائة قبل سنة و127 في المائة متم شهر مارس 2019.

كما أوردت المديرية أن حظيرة الهاتف الثابت تعززت بنسبة 9,3 في المائة خلال الفصل الأول 2024، وذلك بعد زيادة بنسبة 5,5 في المائة قبل عام واحد.

وفي ما يتعلق بحظيرة الإنترنت، فقد ارتفعت بنسبة 7,5 في المائة إلى 38,3 مليون مشترك، مسجلة معدل انتشار قدره 103,5 في المائة، بعد 97,2 خلال الفصل الأول من 2023 و65,6 في المائة خلال الفصل الأول 2019.

وارتفعت حظيرة ربط بيانات المقاولات بنسبة 2,1 في المائة، كما تعززت حظيرة نطاقات “.ma” بنسبة 5 في المائة.