طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، استمرار الطقس الحار نسبيا بكل من السهول الممتدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية، ومنطقة السايس، والجنوب الشرقي، و كذا بأقصى جنوب البلاد.

كما يرتقب أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية على سواحل المحيط الأطلسي خلال الصباح و الليل قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة، فضلا عن تمركز سحب ركامية مرفوقة بقطرات مطرية بالأطلس الكبير.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة و الأطلس الكبير مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وواد ملوية ومنطقة السايس، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.