دعوة خاصة من الفنان الشرقي الساروتي للوالي أمهيدية ووزير الثقافة لحضور مهرجان بنسليمان

2024-06-24 / 22:50
0

2024-06-24 / 22:50
0

مقالات ذات صلة

تزامنا مع جلسة محاكمته..حقوقيون يحتجون أمام محكمة الاستئناف تضامنا…

2024-06-24 / 22:35

بحضور نجوم كبار هكذا تستعد بنسليمان لمهرجان “الكوميك” في…

2024-06-24 / 22:10

تطوان : آراء مواطنين حول ظاهرة السحر والشعوذة

2024-06-24 / 20:36

“هند’’ مضيفة الطيران التي تعرضت للإعتداء من طرف خطيبها…

2024-06-24 / 18:50

مابقات خاوة فدنيا..خوتي بغاو يسيفطوني الحب_س وكاينتا_قمو مني بولدي

2024-06-24 / 17:53

موازين: نوال الزغبي أتمنى الصعود على الخشبة بالزي المغربي…

2024-06-24 / 17:21

موازين الفنانة جنات انا مستقرة بين مصر و المغرب…

2024-06-24 / 15:55

انطلاق تكوين أساتذة مدارس الريادة بأكادير، لتنزيل المخطط الاقليمي…

2024-06-24 / 15:24

بتقنية “الهولوغرام”.. أم كلثوم تبهر عشاقها في أمسية فنية…

2024-06-24 / 14:55

“كوب حلال” و “آيادي فاطمة” ينجحان في تنظيم ختان…

2024-06-24 / 14:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى