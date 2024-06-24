العثور على جثتي شاب مطعون وفتاة مخنوقة بداخل بيت مهجور بتارودانت
تسابق عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك بتارودانت ، الزمن من اجل فك لغز جريمة بشعة ، راح ضحيتها شاب وفتاة بداخل بيت مهجور بمنطقة عين المديور بجماعة مشرع العين ضواحي تارودانت .
وقد تم العثور على جثتي فتاة تبلغ من العمر 19 سنة وشاب يبلغ من العمر 25 سنة بأحد المنازل المهجورة، ومن البحث الأولي فإن الشاب الهالك توفي جراء مضاعفات طعنتين بالسلاح الابيض على مستوى العنق، فيما يرجح أن تكون الفتاة قضت نحبها مخنوقة.
وأشرف قائد سرية الدرك الملكي بتارودانت على مجريات التحقيقات، بشكل شخصي ، حيث تم القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، في الوقت الذي تم فيه نقل الجثتين صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.
ومن خلال معالم الجريمة، بحسب جرائم مماثلة ، قد يكون الجناة او الجاني المحتمل له علاقة بالفتاة الضحية، بعد اكتشاف علاقتها بالشاب المقتول ، اعتباراً ان الجاني وجه طعنات بالسكين للشاب عكس طريقة قتل الفتاة بالخنق، واحتمال ان تكون الفتاة آخر ما تمت تصفيته، وعادة مثل هذه الجرائم تكون بداعي الشرف او تصفية حسابات .
35 تعليقات
وبه تم البلاغ ،جفت الاقلام وطويت الصحف وعلى المغرب السلام
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
الله يرحمهم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمهم ويصبر ذويهم
لا إله إلا الله ربي يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهلهم وذويهم
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الاعلى
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يرحمهما و يصبر دويهما.
ربي يرحمهم وايصبر اهلهم
لاحول ولا قوة الا بالله..الله يرحمهم ويوسع عليهم .
انا لله وان اليه راجعون الله يرحمهما ويغفر لهما
الله يرحمهم ويصبر أهلهم
لا حول و لا قوة الا بالله
ربي يرحموهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك والهم اهلهم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
ربي يرحمهم ويصبر اهلهم
ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة
ربي يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
اللهم اغفر لهم و ارحمهم و الهم دوبهم الصبر و السلوان
ربي يرحمهم ويصبر أهلهم
انا لله وانا اليه راجعون