نوال الزغبي: “أتمنى الغناء بالقفطان في موازين.. وسأفكر في ديو مغربي مع جنات”

2024-06-24 / 21:16
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عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن سعادتها لمشاركتها في الدورة الـ19 لمهرجان موازين بالمغرب.

وقالت نوال الزغبي في حديثها بالندوة الصحفية المنعقدة على هامش مشاركتها في المهرجان: “أتمنى الصعود على خشبة موازين والغناء بالقفطان المغربي”، مسترسلة بالقول: “ظهوري الأخير في بالزي المغربي فالمهرجان عمل ضجة كبيرة”.

وكشفت الفنانة اللبنانية عن تسجيلها لأغنية مغربية في ألبومها الجديد، مشيرة الى أنها ستختار الفنانة جنات مهيد التي تكن لوا كل الحب والاحترام في حالة رغبتها في تقديم ديو مغربي.

2024-06-24 / 21:16
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