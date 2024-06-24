السعيدية .. تنظيم الدوري الدولي لكرة القدم الشاطئية النسوية

هبة بريس : وجدة

إحتفاء بذكرى مرور ربع قرن لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، تنظم جمعية نادي فتيات السعيدية، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وحسب بيان توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، فالدوري الدولي الأول لكرة القدم الشاطئية النسوية بمدينة السعيدية، سيقام من 10 إلى 14 يوليوز 2024، بمشاركة ثمانية أندية منها أربع أندية أوربية: « New Team Beach soccer » من بلجيكا، « Marseille Beach Team » من فرنسا، « Enpie Malaga Beach Soccer » من إسبانيا و « Gruopo Deportivo de Ilha » من البرتغال، وأربعة أندية وطنية: الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية والنادي البلدي العيون والنهضة الرياضية البركانية ونادي فتيات السعيدية.

كما تندرج هذة المبادرة الرياضية يضيف البيان ذاته، في إطار التعبئة الشاملة لجميع فعاليات المجتمع المغربي استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في إطار المشروع الرياضي الوطني الرائد الذي يحضى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ونظرا لما لهذه التظاهرة من وقع على مستوى الإشعاع السياحي لمدينة السعيدية من ناحية، وإسهامها في التعريف بالتنمية السوسيو اقتصادية التي تعرفها جهة الشرق من ناحية أخرى، فسيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة الموازية لفائدة الفرق المشاركة، كما سيتم إجراء مقابلة لكرة القدم النسوية لذوي الاحتياجات الخاصة، لرفع ستار المقابلة النهائية.