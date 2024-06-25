الفنانة جنات : أنا مغربية ونصفي مصري.. وسأخوض تجربة التمثيل قريبا

هبة بريس – فن

كشفت الفنانة المغربية جنات مهيد، عن موقفها من الاستقرار بشكل نهائي في المغرب.

وقالت جنات في حديثها بالندوة الصحفية المنعقدة على هام مشاركتها في مهرجان موازين: “أنا مغربي ونصفي مصري، وكنتنقل بشكل مستمر بين البلدين، وأمي عايشة معايا فمصر كما أنني عندي مساعدات مغربيات فداري لذلك مكنحسش بالغربة”.

وأضافت جنات، أن زوجها المصري يعتبر نفسه أيضا نصف مصري نصف مغربي ويرافقها باستمرار الى المغرب، كما أن بناتها يتحدثن بالمغربية.

وعن خوضها تجربة التمثيل، كشفت الفنانة المغربية أنها تستعد لتصوير مسلسل من 5 حلقات يتضمن قصة رأت أنها مناسبة لشخصيتها ومستواها في التمثيل الذي وصفته بالمبتدئ.