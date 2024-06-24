الـONCF يبرمج أكثر من 230 قطارا يوميا خلال صيف 2024

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار برنامج النقل الخاص بصيف 2024، عن برمجة أكثر من 230 قطارا في اليوم مع الرفع من عدد القطارات بالنسبة للوجهات التي تعرف إقبالا متزايدا خلال الفترة من 24 يونيو الجاري إلى غاية 23 شتنبر المقبل.

وأفاد المكتب في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني بأنه “بمناسبة موسم الصيف لسنة 2024، يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لاستقبال ملايين المسافرين على متن قطاراته، ويتعبأ لمواكبة ارتفاع حركية المسافرين التي تتميز بها هذه الفترة ويحرص على جعل السفر عبر القطار متاحا وممتعًا للجميع.

في هذا الإطار، يتضمن برنامج النقل الخاص بصيف 2024 عروضا معززة وأسعارا تفضيلية للجميع، بحيث يندرج في إطار مواكبة جهود المكتب لتمكين الزبناء سواء منهم المحليين أو الأجانب أو مغاربة العالم من الاستمتاع بعطلتهم بالمغرب.

وأورد المصدر ذاته أنه بذلك، تمت برمجة 30 قطارا فائق السرعة ( البراق) في اليوم وعلى مدار الساعة لربط مدينة طنجة بالقنيطرة والرباط والدار البيضاء وذلك من الساعة 6 صباحًا إلى 9 مساءً (باستثناء الساعة الواحدة بعد الزوال) وإلى غاية الساعة 10 مساءً أيام الأحد وفي فترات الذروة.

بالإضافة إلى ذلك، تربط قطارات (البراق) ،عبر مراسلات ،مدينة طنجة بمكناس وفاس. وكذا مضاعفة عدد المقاعد يوميا خلال ساعات الذروة.

كما يرتقب برنامج النقل الخاص بصيف 2024، تعزيز الربط بقطارات الأطلس بين المدن عبر برمجة أكثر من 70 قطارا يوميًا لربط وسط المغرب بمختلف مدن شبكة السكك الحديدية. بما في ذلك 30 قطارًا من قطارات الأطلس تربط يوميًا مراكش بالدار البيضاء والرباط ومكناس وفاس وفق جداول زمنية مناسبة (قطار على رأس كل ساعة).

وأضاف المكتب أنه سيتم أيضا تعزيز العرض بشكل أكبر بالنسبة لفاس ووجدة وطنجة، بالإضافة إلى قطارات خاصة بالرحلات الليلية وخاصة على المسافات الطويلة التي تربط الدار البيضاء بالناظور ووجدة والتي تتوفر على مقصورات مهيأة على شكل غرف فندقية توفر راحة مثلى، مبرزا أنه سيتم تعزيز محور مطار محمد الخامس الدولي ب 38 قطارًا من وإلى الدار البيضاء، أي قطار على رأس كل ساعة وذلك من الساعة 5 صباحًا إلى غاية الساعة 11 مساءً.

بالإضافة إلى عرض القرب الشامل الذي سيستمر على محاور الدار البيضاء – الرباط -القنيطرة والدار البيضاء -سطات والدار البيضاء -الجديدة.

وفي إطار التزامه الدائم لجعل خدماته في متناول جميع زبنائه، يقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتفعيل إجراءات لتحسين تجربة شراء التذاكر.

وبالتالي، جعل المكتب الوطني للسكك الحديدية تجربة الشراء أكثر إتاحة (من خلال توفير مختلف قنوات البيع عن بعد و تسهيل الشراء عبر الإنترنت على الموقع www .oncf-voyages .ma، مع إمكانية إنشاء حساب خاص، و عبر شركاء المكتب للبيع عن قرب” تسهيلات” و ”الشعبي كاش” و”كاش بلوس”)، وأكثر مرونة (من خلال توفير مزيد من الخيارات التعريفية لتشجيع المسافرين على استباق شراء تذكرتهم بأفضل الأسعار)، وأكثر سلاسة (من خلال اعتماد تعريفات مقربة على بعض الوجهات لتقليص الطوابير على مستوى شباك التذاكر).

بالإضافة إلى ذلك، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضا صيفيا لمواكبة متطلبات المسافرين المحليين والأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج. وهو عبارة عن بطاقة سياحية متعددة الرحلات بسعر تفضيلي يبلغ 50 درهمًا فقط وتتيح هذه البطاقة تخفيضا بنسبة 30 في المائة على 10 رحلات بالنسبة لجميع الوجهات على متن قطارات “البراق” و”الأطلس” و”قطارات القرب”.

وأورد المكتب أن هذه البطاقة التي ستكون متوفرة في جميع المحطات إلى غاية 31 غشت 2024 تعتبر بمثابة دعوة حقيقية لاكتشاف المغرب بسعر تفضيلي. هذا ويمكن لجميع زبناء المكتب الاستفادة من مجموعة من “مزايا الشركاء”(خدمة القطار + السيارة، والولوج إلى حديقة الحيوانات الوطنية في الرباط ومتاحف المؤسسة الوطنية للمتاحف).

وخلص إلى أنه “سيعمل خلال هذه الفترة الصيفية على تعبئة جميع موارده البشرية لمواكبة المسافرين خلال تنقلاتهم ومساعدتهم و إرشادهم لضمان سفرهم في أحسن ظروف الراحة والسلامة في المحطات وعلى متن القطارات، كما سيضع رهن إشاراتهم جميع الوسائل للاستعلام حول هذه العروض والمواقيت الجديدة للقطارات عبر موقعه التجاري www.oncf-voyages.ma وصفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة الزبناء 2255 أو التواصل مع روبوت المحادثة أو رفيق السفر M’ONCF على الرقم 0667652255.”