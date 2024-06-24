وزيرة تلصق تراجع مؤشر ثقة الأسر بأزمة كوفيد

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مؤشر ثقة الأسر بدأ في التدهور خلال أزمة كوفيد19 و بقي في نسب متدنية بسبب توالي الأزمات منذ أربع سنوات.

.وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أولويات الحكومة هي النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأسر.

ولفتت إلى أن مؤشر ثقة الأسر عرف بعض الارتفاع الطفيف في هذا الفصل، مقارنة مع نفس الفترة سنة 2023.

وأضافت أن الحكومة معبأة منذ بداية هذه الولاية الحكومية، للتفاعل مع كل الأزمات، مستدركة بالقول “الحكومة تسمع للمواطنين ولقلقهم، وقامت بتنزيل كل البرامج التي وعدت بها، كي تحافظ على ثقة الأسر وتقويها”.