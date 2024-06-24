الإصابة تبعد ميسي عن المنتخب الأرجنتيني

ميسي يكشف عن هوية الشخص الذي يحلم بالتقاط صورة معه

2024-06-24 / 18:16
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هبة بريس / رياضة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ37 عن إعجابه الكبير برياضة كرة السلة وعن نجمه المفضل.

وقال خلال مقابلة أجراها مع شبكة ESPN Argentina: “لقد طلب مني الكثير من الصور.. لكن لماذا لا يمكنني الحصول على صورة مع جوردان؟ إنه أعظم شخص موجود”.

ويعد مايكل جوردان (58 عاما) من أبرز لاعبي كرة السلة في أمريكا والعالم أجمع، واعتزل جوردان لعب كرة السلة بشكل نهائي عام 2003، بإحرازه 32.292 نقطة خلال مشواره.

2024-06-24 / 18:16
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