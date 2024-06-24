عيد الأضحى.. وزير الفلاحة: “درنا اللي فجهدنا والله يرحمنا بالشتا”
هبة بريس – الرباط
ربط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، ارتفاع أسعار الأضاحي خلال العيد بتوالي سنوات الجفاف.
وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة قامت بمجهودات مهمة لضمان توفير الأضاحي بالأسواق ومرور هذه المناسبة في ظروف جيدة.
وأضاف الوزير، أن توالي سنوات الجفاف أثر بشكل كبير على قطاع المواشي، ما دفع بالحكومة الى اللجوء الى الاستيراد بشكل استثنائي لحماية القطيع الوطني.
وتابع الوزير قائلا; “درنا كاع الممكن، وكنتافقو مع ملاحظاتكم بسبب الاعلاف والتوزيع، ولكن هادشي عمرو كان، وكنطلبو ربي يرحمنا بالشتا”.
11 تعليقات
حشومة السيد الوزير تقول الجفاف هو السبب. ما فائدة المخطط الأخضر الدي رصدت له الملايير من اموال الشعب (200 مليار) إن كنتم تعولون فقط على الشتا، وما فائدة وجود وزارة الفلاحة و ما هو دورك كوزير مادامت الطبيعة والمناخ هما المتحكمان في الإنتاج الفلاحي و قطيع الأغنام والابقار .
جهد لي درتو هو غلاء المعيشة على المواطن
المهم الانتخابات المقبلة سترون صفر تصويت
على احزابكم الفاسدة
avec 4500 dh et tu peux pas acheter un mouton Mr le ministre pourquoi vous avez donné à quelques un le droit pour ramener des mouton d’Espagne avec une prime de 500 dh et à la fin il sont pas vendus sur le marché vous trouverez vite les excuses posé les clé et partez vous ete bon à rien
الله إرحم ضعف الموطن المقهور أما هدرتكم قهرتونا بها الله يخد فيكم الحق
الفلاح الصغير يتساءل اين نصيبه من الدعم لمحاربة اثار الجفاف 1000مليار سنتيم ولا درهم من تدعمون ؟؟؟؟؟؟
الفلاح الصغير يتساءل اين نصيبه من الدعم لمحاربة اثار الجفاف 1000مليار سنتيم ولا درهم من تدعمون ؟؟؟؟؟؟
دائما يجد الفاشل شماعة يعلق عليها فشله ، مهما أن هذا الوزير كان من مسؤولي المخطط الأسود !!!
اللي مغليين الاسعار هوما الشناقة
ماكين باس أسي الوزير العيد دوزناه بلي عطى الله وكيما قلتي عمرو كان ! ألا أسي الوزير خمس سنوات والناس تعاني نقص في المواشي المهم عقل اليوم هوا 25/06/2024 مزال قدامكم 11 شهر تقدرو تلقاو الحل للذهاب للفضاء ماشي غي توفير الأضحية
باقي قدامكم 11 شهر للعيد الماجي
حكومة الازمات غير منسجمة مع إرادة الشعب