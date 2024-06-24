المساعدات الطبية لغزة.. الملك يتضامن مع الشعب الفلسطيني من ماله الخاص

هبة بريس

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وتتكون هذه المساعدات، من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، مضيفا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.

وتندرج هذه المساعدات الإنسانية، في إطار تقليد عريق للتضامن الفعال مع فلسطين وفي إطار استمرار العناية الملكية تجاه الشعب الفلسطيني.

وحرص جلالته على التكفل شخصيا من ماله الخاص بجزء كبير من هذه المساعدات الموجهة بشكل أساسي لفائدة الأطفال الصغار والشيوخ والنساء.

وتؤكد هذه المبادرة الإنسانية على الريادة الملكية الحكيمة التي تقوم على رؤية لتحقيق السلام، وتبرز عمل لجنة القدس المبني على الأفعال المساعدات الملموسة والفعالة وليس الأقوال والشعارات الرنانة.