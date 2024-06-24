مقهى وسط مدار طرقي يثير الاستغراب وصاحب البناية يوضح

هبة بريس – الرباط

أثار انتشار صور بناء مقهى بمدار طرقي بمدينة سيدي علال البحراوي، إقليم الخميسات، جدلاً واسعاً لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور بشكل كبير عبر العديد من الصفحات، مما أثار موجة من السخرية والاستغراب. تنوعت التعليقات بين من اعتبر الأمر طريفاً ومن رأى فيه انتهاكاً واضحاً لقوانين البناء والتعمير.

وكشفت وثائق تحصلت علها الجريدة أن الوعاء العقاري مُرخص لبناء مقهى وفقاً لتصميم التهيئة منذ عام 2008، وأن صاحب العقار يمتلك جميع الوثائق القانونية اللازمة بما في ذلك رخصة البناء.

وكشف صاحب المبنى للجريدة، أنه قام بشراء هذا الرسم العقاري بمراعاة جميع الشروط القانونية، وأنه أكمل جميع المراحل المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز هذا المشروع.

وكانت هيئات حقوقية عبرت عن استيائها الشديد من ما وصفته بالتجاوزات الاقانونية التي تستهدف الملك العمومي، معتبرة أن الترخيص للبناية تعتبر انتهاكاً صارخاً لقوانين البناء والتعمير، ويؤثر سلباً على النظام العام والمظهر الجمالي للمدينة.

واعتبرت أن مثل هذه التجاوزات تعكس ضعف الرقابة والصرامة في تطبيق القوانين المعمول بها.