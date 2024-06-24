فاجعة نواحي البروج.. وفاة شقيقين في حادثة سير مروعة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير وصفت بالمروعة وقعت صباح اليوم الإثنين بالطريق الرابطة بين جماعة سيدي أحمد الخدير و جماعة بني خلوك، خلفت مصرع شقيقين فيما أصيب شخص ثالث بجروح متفاوتة الخطورة..

وحسب ذات المصادر، فإن الشقيقين كانا متوجهين إلى عملهما بسوق الاثنين بني خلوك، حيث يمارسان عملهما بالتجارة بالأسواق الأسبوعية ببني مسكين، قبل أن يلقيا مصرعهما في حادثة سير نجمت عن اصطدام قوي بين سيارة وشاحنة.

وزادت مصادرنا، أن عناصر الوقاية المدنية بمدينةالبروج وجدت صعوبة في انتشال الضحيتين من وسط حطام سيارتهما، فيما نجا شخص ثالث بأعجوبة كان برفقتهما، حيث أصيب إصابات متفرقة نقل على إثرها قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

عناصر الدرك الملكي بمدينة البروج، انتقلت بدورها إلى عين المكان لفتح تحقيق في الموضوع والاشراف على نقل الضحايا، والعمل على تسهيل حركة المرور.