سلطات المحمدية تسمح بمرور السيارات في قنطرة لم تكتمل بها الأشغال

2024-06-25 / 09:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قنطرة سيدي عباد بشارع فلسطين في المحمدية، القنطرة التي أسالت و ما تزال الكثير من المداد منذ تشييدها، و لربما حتى بعد استغلالها بسبب ما أحاط بعملية توسعتها من خروقات تستحق فعلا أن تسلط عليها الأضواء.

و بعيدا عن الخروقات، فلم يعد غريبا على ساكنة المحمدية أن تتواصل عجائب مدينتهم، حيث تم إطلاق القنطرة في وجه حركة السير حتى قبل أن تنتهي الأشغال بها.

و سمحت سلطات المحمدية منذ يوم العيد بمرور السيارات و الشاحنات و الحافلات فوق القنطرة الجديدة، في انتظار عودة العمال للورش و استكمال ما تبقى من القنطرة و هو ما جعل الساكنة تتساءل: “كيفاش الورش باقي ماسالاش و تحل؟”

2024-06-25 / 09:21
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