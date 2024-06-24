الـMDJS تفوز بجائزة “الوقع الاجتماعي” لجوائز الموارد البشرية 2024

هبة بريس

فازت المغربية للألعاب والرياضة، اليوم 22 يونيو 2024، بجائزة “الوقع الاجتماعي” خلال الدورة الأولى لجوائز الموارد البشرية (RH AWARDS)2024 . وتتوخى هذه الجائزة، التي تمنحها المجلة الطلابية ” كامبوس ماغ” عن طريق تصويت المدارس العليا والجامعات المغربية، تثمين ومكافأة الالتزام الاجتماعي للمغربية للألعاب والرياضة وانخراطها الفعال لفائدة التكوين الأكاديمي، خصوصا في مجال التدبير الرياضي.

ومن خلال خلق الجسور بين المدارس العليا والجامعات، من جهة، والمشغلين، من جهة ثانية، تهدف جوائز الموارد البشرية (RH AWARDS) إلى تعزيز الروابط بين العالم الأكاديمي والعالم المهني.

ويتم منح هذه الجوائز من خلال عملية تصويت مفتوحة أمام مجموعة من المدارس العليا والجامعات المرموقة، التي تُدعى إلى ترشيح إدارات الموارد البشرية المختارة في عدة أصناف: الشراكات التربوية، الوقع الاجتماعي، الابتكار، الإدماج المهني، علامة أفضل مشغل، التكوين المستمر، الرفاهية في العمل، إلخ…

ومنذ أزيد من عقد من الزمان، انخرطت المغربية للألعاب والرياضة بقوة في دعم تكوين الشابات والشبان المغاربة في المهن ذات الصلة بالرياضة، وعلى الخصوص من خلال تمويل المنح الدراسية.

و«يشكل الفوز بجائزة الوقع الاجتماعي في إطار جوائز الموارد البشرية (RH AWARDS©️) مصدرا للفخر والاعتزاز بالنسبة لكل فريق العمل بالمغربية للألعاب والرياضة، فحصولنا على هذه الجائزة يمثل اعترافا مهما بالتزامنا المتواصل والمساهمة إيجابيا في تطور المجتمع المغربي، خاصة من خلال الاستثمار في التربية وفي تنمية المهارات الشابة في مجال التدبير الرياضي.

ويندرج ذلك بشكل طبيعي في مقاربتنا الشاملة للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة»، يقول يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة.