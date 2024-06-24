جرسيف.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين جراء انقلاب “طاكسي”
هبة بريس – جرسيف
شهدت جماعة المريجة باقليم جرسيف، صباح يومه الاثنين، حادث سير خطير.
ووقع الحادث، بمنطقة الكطارة، جراء انقلاب سيارة أجرة كبيرة كانت متجهة من جرسيف إلى اوطاط الحاج.
وتسبب الحادث في وفاة شخصين ضمنهما سائق السيارة، مع تسجيل إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وفور علمها بالحادث، انتقلت مصالح السلطات المحلية والدرك الملكي، الى عين المكان، حيث تم نقل جثتي الهالكين الى مستودع الأموات، كما نقل المصابون لتلقي العلاجات اللازمه.
10 تعليقات
نتيجة السرعة المفرطة إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سبب هذه الحادثة المؤلمة عدم التركيز في السياقة واحترام قانون السير مميتتة يجب الحيطة والحذر من الطريق.
في تأني السلامة وفي العجلة الندامة لاداعي للسرعة نحن في انتظارك أبي.
ان لله وان اليه راجعون ورحم الله المفقودين في هدا الحادث والشفاء العاجل للباقين
تلك الطريق تعرف حوادث السير مميتتة بكثرة وخاصة الطريق بين اوطاط الحاج لهذا يجب على السائقين الانتباه وعدم التهور ، اللهم لطفك بعبادك.
يجب احترام قانون السير بكل تفاصيله والباقي لي الله العلي العظيم
اللهم اشفي المصابين بهذا الحادث المؤلم الذي خلف الحزن على نفوس عائلتهم وارحم من توفي بهذا الحادث انا لله وانا اليه راجعون اللهم اسكنهم فسيحة جناتتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
رغم التوعية والايرشادات لا اننا لازلنا نعيش حرب الطورقات
اللهم اشفي المصابين وارحم هؤلاء الأشخاص الذين توفي بهذا الحادث المؤلم وتجاوز عن سيئتهما ووسع مدخلهما إن لله وإن إليه راجعون.
الصبر والسلوان لي اهلبهم بي تلقيهم هدا الخبر المحزن ورحمهم الله بي رحماته والشفاء للباقين