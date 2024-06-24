جرسيف.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين جراء انقلاب “طاكسي”

هبة بريس – جرسيف

شهدت جماعة المريجة باقليم جرسيف، صباح يومه الاثنين، حادث سير خطير.

ووقع الحادث، بمنطقة الكطارة، جراء انقلاب سيارة أجرة كبيرة كانت متجهة من جرسيف إلى اوطاط الحاج.

وتسبب الحادث في وفاة شخصين ضمنهما سائق السيارة، مع تسجيل إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت مصالح السلطات المحلية والدرك الملكي، الى عين المكان، حيث تم نقل جثتي الهالكين الى مستودع الأموات، كما نقل المصابون لتلقي العلاجات اللازمه.