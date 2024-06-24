بتقنية “الهولوغرام”.. “أم كلثوم” تطرب عشاقها في أمسية فنية مبهرة

هبة بريس

في حفل مبهر، عاش عشاق “كوكب الشرق” أمسية فنية غير مسبوقة، بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط.

وباستخدام تقنية “الهولوجرام”، نظم مهرجان موازين، سهرة مميزة لأم كلثوم بمسرح محمد الخامس.

وعرف الحفل الغنائي حضورا جماهيريا كبيرا، يتقدمهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، وعبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، وشخصيات أخرى.

وغنت أم كلثوم على مدى نحو ساعة ونصف الساعة مجموعة من أجمل أغانيها، فبعد “أنت عمري”، غنت مقاطع من “سيرة الحب” ثم “ألف ليلة وليلة” و”لسه فاكر” وختمت بأغنية “الأطلال”.