“مات من الفرحة”.. وفاة رجل بعد فوزه بمبلغ ضخم في كازينو

هبة بريس – وكالات

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرجل “قتل من شدة فرحته” بعد أن فاز بالجائزة الكبرى في كازينو بسنغافورة.

وحسب المعلومات فإن رجلا فاز بمبلغ 4 ملايين دولار في كازينو مارينا باي سنغافورة لكنه أصيب بسكتة قلبية بسبب الإثارة وتوفي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بصورة كبيرة الرجل ملقى على الأرض ويحيط به عدد كبير من الأشخاص، فيما يمكن سماع عدد من الأشخاص وهم يصرخون بينما يحاول الموظفون تقديم الإسعافات الأولية له.