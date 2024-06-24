“مات من الفرحة”.. وفاة رجل بعد فوزه بمبلغ ضخم في كازينو
هبة بريس – وكالات
تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرجل “قتل من شدة فرحته” بعد أن فاز بالجائزة الكبرى في كازينو بسنغافورة.
وحسب المعلومات فإن رجلا فاز بمبلغ 4 ملايين دولار في كازينو مارينا باي سنغافورة لكنه أصيب بسكتة قلبية بسبب الإثارة وتوفي.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بصورة كبيرة الرجل ملقى على الأرض ويحيط به عدد كبير من الأشخاص، فيما يمكن سماع عدد من الأشخاص وهم يصرخون بينما يحاول الموظفون تقديم الإسعافات الأولية له.
5 تعليقات
لأنه مال حرام وهذا ما جعله الله لم يتمتع به.
الله اعلم به وبي نيته لعل الله صبحانه وتعالا لم يرد له داك المال من ااحرام
يارب العالمين انك تهدي من تشاء وتضل من تشاء فاهدينا انت الهادي المهتدي واغفر لعبدك هدا ورحمه بي رحماتك
عقله وقلبه لم يستوعب الخبر كان الله في عونه نسال الله ان يتغمده الله بي رحماته
إنا لله وانا اليه راجعون