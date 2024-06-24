بسبب لامين يامال.. المنتخب الإسباني مهدد في “اليورو”

هبة بريس – وكالات

أصبح المنتخب الاسباني مهددا فب منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بسبب اللاعب لامين يامال.

وحسب ما ذكرت صحيفة “بيلد”، فإنه بموجب القانون الألماني، لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عاما، سواء كانوا أجانب أو ألمان، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء.

وأضافت: “تم وضع القانون لمنع استغلال الشباب وحماية سلامتهم”.

وتابعت، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يواجه غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، في حال لعب يامال 90 دقيقة كاملة ضد ألبانيا.

من جهته، قال موقع “فوتبول إسبانا” إن “هذا مجرد تهديد، ومن غير المرجح أن يتم تنفيذه”.