السعودية تعلن عن وفاة 1301 شخص خلال موسم الحج

2024-06-24 / 09:18
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هبة بريس -.وكالات

أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، ن عدد الوفيات بين الحجاج هذه العام بلغ 1301 حاج.

ونقل التلفزيون السعودي عن الوزير قوله “83% منهم (الوفيات) من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة”.

وأضاف الجلاجل، أن “منظومة الصحة قدّمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ولفت إلى أن “الحالة الصحية للحجاج كانت مطمئنة، خاصة في ظل ما سجلته المشاعر المقدسة من درجات حرارة مرتفعة”.

وأشار الوزير، إلى “الأثر الإيجابي لتعامل الجهات الصحية، وكذلك المساندة الفعالة من قوات أمن الحج مع حالات الإجهاد الحراري للحد من تداعياتها”.

2024-06-24 / 09:18
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‫8 تعليقات

  2. ليس لهم عقول يضيعون أموالهم الطائلة من أجل خرافة وإله هذه الخرافة حسب عقولهم يقتلهم بأبشع الطرق في الشوارع وكأنهم فئران. للجهل ثمن وخسائر باهضة في كل مجالات الحياة

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  3. قضاء الله وقضائه في حجاجنا الكرام كتب لهم ان تكون آخر ايامهم في اراضيه الكريمة رحمة الله عليهم

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