الجيش الملكي يتأهل إلى نهائي كأس العرش

تأهل فريق الجيش الملكي إلى المباراة النهائية لكأس العرش لكرة القدم (موسم 2022/2023)، عقب فوزه على فريق المغرب الفاسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير بأكادير، لحساب دور نصف النهائي.

وسجل فريق الجيش الملكي الهدف الأول إثر هجمة توجت بتمريرة عرضية قوية في مربع العمليات، ارتطمت بلاعب المغرب الفاسي يوسف أكردوم ودخلت شباك فريقه (د 28)، قبل أن يضيف أمين زحزوح الهدف الثاني للعسكريين (د 59).

ويلتقي فريق الجيش الملكي في النهائي، الفائز في نصف النهائي الثاني، الذي سيجمع يوم الثلاثاء المقبل (25 يونيو الجاري)، الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة، بالملعب الكبير بأكادير.

وكان فريق الجيش الملكي بلغ نصف نهائي كأس العرش بفوزه على أولمبيك الدشيرة، بينما تأهل المغرب الفاسي للدور ذاته بعد تغلبه على المغرب التطواني.