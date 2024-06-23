استئنافية الجديدة تقضي بـ 10 سنوات سجنا لمديرة قـ..ــتلت زوجها

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، تأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق مديرة تربوية وحكمت عليها بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات .

وجاءت إدانة المتهمة وهي متزوجة، وأم لبنت تبلغ من العمر 35 سنة، وتعمل مديرة تربوية بمؤسسة تعليمية خاصة، بعد متابعتها، في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية الضرب والجرح بالسلاح، المفضيين إلى الموت، دون نية إحداثه، طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي.

وتعود واقعة ارتكاب جريمة القتل، الى شهر يوليوز من السنة الماضية، حين أطلقت قاعة المواصلات إشعارا، انتقلت على إثره شرطة سيدي بنور الى مكان الواقعة، حيث عاينت العناصر الأمنية تعرض شخص للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من قبل زوجته أدى إلى وفاته .