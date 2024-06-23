استئنافية الجديدة تقضي بـ 10 سنوات سجنا لمديرة قـ..ــتلت زوجها
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، تأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق مديرة تربوية وحكمت عليها بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات .
وجاءت إدانة المتهمة وهي متزوجة، وأم لبنت تبلغ من العمر 35 سنة، وتعمل مديرة تربوية بمؤسسة تعليمية خاصة، بعد متابعتها، في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية الضرب والجرح بالسلاح، المفضيين إلى الموت، دون نية إحداثه، طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي.
وتعود واقعة ارتكاب جريمة القتل، الى شهر يوليوز من السنة الماضية، حين أطلقت قاعة المواصلات إشعارا، انتقلت على إثره شرطة سيدي بنور الى مكان الواقعة، حيث عاينت العناصر الأمنية تعرض شخص للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من قبل زوجته أدى إلى وفاته .
19 تعليقات
ههههههه 10 سنوات سجن للقاتلة!!!!!!؟ أظن المحكمة المتخلفة والقانون الأعمى كانا ظالمين في حقها وجب إعطائها البراءة المسكينة لأنها قتلت زوجها فقط لم تفعل شيئا
الله يرحموا نسأل الله السلامة لطفك يالله هادشي كثر بزاااف
لا حولة ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الله يهدينا على بعضنا البعض
لا حول و لا قوة إلا بالله ربي يرحمو ويجعل مثواه الجنة
انا لله وانا اليه راجعون
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه
الله يرحمه يارب العالمين
الله ارحموا مسكين
حسبي الله ونعم الوكيل
ياربي سلامة
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته يارب العالمين
مضحك و الله
الضرب بالسلاح الأبيض ” سكين” دون نية القتل. لا حول ولا قوة إلا بالله.
و متا تكون نية القتل؟؟ عندما نقول اللهم إني نويت قتل فلان!!!!!
أين هي جمعية الرجال المعنفين؟؟؟؟؟
الضرب بسكين دون نية القتل ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
قتلت زوجها والعقوبة 10 سنوات !!!!
هدا الحكم سيشجع النساء على قتل أزواجهم بدم بارد الله يهدي الجميع والله يرحم المقتول ولا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله الامة بأكملها اصبحت مريضة الله يشافي ويعافي .