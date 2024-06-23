اكادير : فاعلون مدنيون ب “اورير”ينفون ما يتم ترويجه من صور ” جريمة” وإلصاقها بالاحتفالات

نفت مصادر فاعلين مدنيين وسلطات بالجماعة الترابية اورير شمال مدينة اكادير ل ” هبة بريس ” ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور يظهر فيها عدد من الأشخاص تعرضوا لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض ، وقال هؤلاء في تصريح للجريدة ان تلك الصور التي روجتها جهات عبر الفضاء الأزرق ، وإلصاقها باحتفالات ” بوجلود ” بالمنطقة ، هي اخبار زائفة ، غايتها خلق الهلع والخوف ، وتعود لسنة 2016 ، ولا ترتبط بمنطقة اورير .

الصور البشعة التي تم تداولها عبر الانترنيت تفيد وقوع مجزرة بسبب كرنفال بيلماون وصراعات بين عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء، هي اخبار زائفة، وقالت مصادر الجريدة ان هناك حادث فقط سجل خلال أيام العيد بمنطقة اورير، متعلق بخلاف وتصفية حسابات بين شخصين انتهى بتبادل الضرب والجرح ولا علاقة له بالصور ، وتم اتخاذ المتعين بخصوصه من طرف السلطات .

وشهدت منطقة اورير تنظيم كرنفال بيلماون الذي تشهده معظم مناطق سوس، وعاش السكان الفرجة خلال هذا الحدث الفني السنوي، دون تسجيل اي انزلاقات طيلة أيام الاحتفال .

وتستعد منطقة اورير شمال مدينة اكادير ، والتي يدير امنها الدرك الملكي والسلطة المحلية ، لاستقبال الآلاف من السياح المغاربة والأجانب من اجل اكتشاف طيبة أهلها والاستمتاع بجمالها الجبلي والساحلي و”طواجن أورير” الشهيرة و”موزه ” اللذيذ المتميز .