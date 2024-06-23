الدرهم يسجل شبه استقرار مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل شبه استقرار مقابل الأورو وتراجع بنسبة 0,29 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 13 إلى 19 يونيو 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 14 يونيو 2024، ما مقداره 366,7 مليار درهم، مسجلة تراجعا نسبته 0,7 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 145,7 مليار درهم، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,2 مليار درهم و33,2 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,8 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 19 يونيو (تاريخ الاستحقاق 20 يونيو)، ضخ البنك مبلغ 60,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,1 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات المعادن بنسبة 5 في المائة، و”التوزيع” بنسبة 4,6 في المائة، و”شركات التوظيف العقاري” بنسبة 1,9 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت على التوالي 5,4 في المائة و1,8 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد تراجع من 2,5 مليار درهم إلى 475,4 مليون درهم، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزي.