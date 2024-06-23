الفنان أحمد سعد: “ربنا كرمني بلقاء الجمهور المغربي.. وأفكر في ديو مع لمجرد”
هبة بريس – فن
عبر الفنان المصري أحمد سعد، عن سعادته بنجاح حفلته ولقاء جمهوره المغربي، مساء أمس السبت، ضمن مهرجان موازين.
وقال أحمد سعد في حديثه بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الأحد: “ربنا كرمني بلقاء الجمهور المغربي، لأن الغناء والنجاح في المغرب له طعم ثاني”.
وأعرب النجم المصري عن رغبته في القيام بديو غنائي رفقة الفنان المغربي سعد لمجرد الذي يكن له كل الحب والتقدير والاعجاب، مضيفا أنه يفكر أيضا في تقديم عمل غنائي من التراث المغربي الغني.
5 تعليقات
إذا كان ربنا يكرم أمثالكم وأنتم بهذه الصفات الخنثاوية وتجرون في الشر ففط فنرجوا الله أن لا يرينا هذا الكرم وان لا يرينا ديوث العرب الذي يغنون ويرقصون على جثث إخوتهم في فلسطين الله ينزل عليكم غضبه وعلى من أحيا هذا المهرجان العفن وكل من طبل له
بكل تاكيد المقاطعة ناجحة ما شاء الله وشكرا للشعب المغربي لهذا الوعي والتضامن مع فلسطين
عيب وعار عليك اخوانك يموتون وانت تغني وتنشط في الحفلات
فنان محترم جدا..
أحمد يعد من الفنانين الذين نشروا الساحة الفنية المصرية ..