الفنان أحمد سعد: “ربنا كرمني بلقاء الجمهور المغربي.. وأفكر في ديو مع لمجرد”

هبة بريس – فن

عبر الفنان المصري أحمد سعد، عن سعادته بنجاح حفلته ولقاء جمهوره المغربي، مساء أمس السبت، ضمن مهرجان موازين.

وقال أحمد سعد في حديثه بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الأحد: “ربنا كرمني بلقاء الجمهور المغربي، لأن الغناء والنجاح في المغرب له طعم ثاني”.

وأعرب النجم المصري عن رغبته في القيام بديو غنائي رفقة الفنان المغربي سعد لمجرد الذي يكن له كل الحب والتقدير والاعجاب، مضيفا أنه يفكر أيضا في تقديم عمل غنائي من التراث المغربي الغني.